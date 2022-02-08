Туманы ожидаются в Рязанской области до конца суток 8 февраля

8 февраля на Рязанскую область опустятся туманы с видимостью 100-500 метров. Причем останутся они как минимум до конца суток, сообщает МЧС со ссылкой на местный филиал Рогидромета.

Помимо проблем, связанных с ограниченной видимостью, спасатели предупреждают о неблагоприятном влиянии такой погоды на состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями.

В Рязанской области установилась аномально теплая погода и продержится она, как считают метеорологи, довольно долго. Оттепель связана с циклоном, который обеспечивает приток теплого и влажного воздуха атлантического происхождения, подогретого Гольфстримом.