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Общество8 февраля 2022 6:55

У рязанского предпринимателя обнаружили почти полтонны мяса неизвестного происхождения

Небезопасная продукция предназначалась для продажи в торговых точках города
Источник:kp.ru
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Мясо без документов предназначалось для дальнейшей продажи. Фото: Олег ЗОЛОТО.

Мясо без документов предназначалось для дальнейшей продажи. Фото: Олег ЗОЛОТО.

4 февраля в ходе рейда, организованного совместно с полицейскими в Московском районе города, специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в Рязани 435 килограммов небезопасного мяса, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию сомнительного качества выявили у предпринимателя, который занимался организацией общественного питания на улице Бирюзова. Мясо без ветеринарных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, хранилось с целью дальнейшей продажи в торговых точках Рязани.

Специалисты Россельхознадзора изъяли из обращения опасный товар, а собственник привел его в негодность. Также предпринимателю выдали предписание о дальнейшей утилизации продукции.