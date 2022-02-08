У рязанского предпринимателя обнаружили почти полтонны мяса неизвестного происхождения

Мясо без документов предназначалось для дальнейшей продажи. Фото: Олег ЗОЛОТО.

4 февраля в ходе рейда, организованного совместно с полицейскими в Московском районе города, специалисты регионального Россельхознадзора обнаружили в Рязани 435 килограммов небезопасного мяса, сообщает пресс-служба ведомства.

Продукцию сомнительного качества выявили у предпринимателя, который занимался организацией общественного питания на улице Бирюзова. Мясо без ветеринарных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность, хранилось с целью дальнейшей продажи в торговых точках Рязани.

Специалисты Россельхознадзора изъяли из обращения опасный товар, а собственник привел его в негодность. Также предпринимателю выдали предписание о дальнейшей утилизации продукции.