После нападения собаки на юную рязанку СК организовал проверку

След от укуса дворняги у девочки, гулявшей с собакой на улице 2-я Линия в Рязани.

Следственный комитет, а именно Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани, проведет проверку после нападения бездомной собаки на ребенка. Дворняга укусила 16-летнюю девочку за ногу, когда она выгуливала своего джек-рассел-терьера на улице 2-я Линия у дома №9.

«В ходе проверки действиям должностных лиц администрации города Рязани будет дана надлежащая правовая оценка», - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Рязанской области.

Ранее мать пострадавшей рассказывала, что дочери делают уколы от бешенства, рана от укуса стала затягиваться. По словам женщины, летом возле их дома жила свора бездомных собак. Дело дошло до того, что кто-то из жильцов начал отстрел самостоятельно.