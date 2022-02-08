Рязанский губернатор записал обращение к фигуристке Александре Трусовой

Губернатор Рязанской области Николай Любимов записал видеообращение к российской фигуристке Александре Трусовой. Спортсменка родилась в Рязани, но на Олимпиаде в Пекине выступает за Москву. Так как никто от Рязанского региона на олимпийский турнир не попал, все следят именно за Трусовой.

«Дорогие друзья! Дорогие рязанцы. Я сегодня, как и все мы, с удовольствием слежу за успехами нашей олимпийской сборной в Пекине. Она выступает под флагом олимпийского комитета России. И сегодня ей нужна наша поддержка. На днях на лед выходит наша землячка Александра Трусова, которую весь мир называет «русской ракетой» за ее суперэффектные, суперкрутые прыжки», - отметил в обращении губернатор.

Рядом с главой региона стояли первый тренер Трусовой – Ольга Михайловна Шевцова и юные рязанские фигуристки.

«Саша, мы болеем за тебя! Мы желаем тебе только победы. Саша, мы верим в тебя. Мы уверены в твоей победе и победе нашей сборной! Трусова Саша - гордость наша!» - проскандировали все под видеокамеру.

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