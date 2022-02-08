Губернатор Любимов: Рязань должна стать столицей хороших дорог в ближайшие два года.

Во время совещания по проекту «Безопасные качественные дороги» губернатор Рязанской области Николай Любимов заявил, что не менее 50% всех региональных автодорог приведут в нормативное состояние к 2024 году. По качеству они не должны уступать федеральным. Для этого нужно лишь поработать на участках автодорог общей протяженностью более 200 километров, из которых более 12 км – это улицы Рязани.

«В этом году на ремонт дорог в Рязани мы выделяем в два раза больше денег, чем в прошлом. Сумма серьезная. Мы заявили, что Рязань должна стать столицей хороших дорог в ближайшие два-три года, - отметил Любимов. – Необходимо сделать все, чтобы эта сложная, но выполнимая задача решилась как можно быстрее. Пряники закончились! Снисхождений не ждите. Объяснения, почему не вышло, как планировалось, – слушать не буду. Не смогли – лучше сразу уходите».

Ранее сообщалось, что Рязань вошла в десятку рейтинга самых опасных дорог. Речь идет о дорогах, где больше всего происходит ДТП с «конструктивной гибелью» автомобилей (читать подробнее).

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