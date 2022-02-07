Мэрия завела telegram-канал для отчета по уборке Рязани от снега

Администрация Рязани завела в telegram-канал аккаунт для отчета перед жителями города об уборке снега. Канал так и называется «Зимняя уборка. Рязань».

«Оперативно, наглядно, всегда онлайн – фото и видео уборки, адреса ночного грейдирования и вывоза снега, другая полезная информация», - пообещали чиновники своим подписчикам.

По состоянию на 7 февраля 16:55 на канал мэрии подписались 50 человек

Ранее городские власти запустили канал в Viber, чтобы показывать уборку снега. Отметим, что ни в одном из указанных месседжеров чиновники не предусмотрели обратную связь.

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