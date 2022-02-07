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Происшествия7 февраля 2022 13:27

У многодетной семьи под Рязанью сгорел большой дом

Несчастье случилось утром понедельника, 7 февраля
Источник:kp.ru
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В селе Ласково под Рязанью сгорел двухэтажный деревянный дом, обложенный кирпичом. В нем жила многодетная семья. Фото: ryazpressa.ru

В селе Ласково под Рязанью сгорел двухэтажный деревянный дом, обложенный кирпичом. В нем жила многодетная семья. Фото: ryazpressa.ru

В селе Ласково под Рязанью сгорел двухэтажный деревянный дом, обложенный кирпичом. В нем жила семья с тремя детьми , самому младшему из которых три месяца, а двум другим - три года и пять лет.

Несчастье случилось 7 февраля. Первая информация о пожаре поступила около 6 часов утра.

«Пламя почти полностью уничтожило строение, дом непригоден для проживания, хотя часть стен и смогла устоять», - сообщает издательство «Пресса».

По данным издания, семья отказалась ехать в пункт временного пребывания. К счастью, никто не пострадал, однако мама отправилась в больницу с детьми для профилактического осмотра.

Пожар случился утром 7 февраля. Фото: ryazpressa.ru

Пожар случился утром 7 февраля. Фото: ryazpressa.ru

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