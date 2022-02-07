Рязанцев пригласили участвовать в онкологическом диктанте, который завершится 28 февраля. Уже сейчас пройти онкодиктант может любой желающий. По условиям организаторов, необходимо за один час ответить на 60 вопросов по различным онкологическим заболеваниям. После прохождения диктанта, участники получат сертификаты.

По данным министерства здравоохранения Рязанской области, проект «онкологический диктант» создали чтобы показать важность знаний о профилактике и ранней диагностике рака, знать, как действовать, если врачи поставили онкологический диагноз. А, главное, понимать, что рак - это вызов, а не приговор.

Ознакомиться с материалами для подготовки к диктанту и пройти диктант.

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