Замглавы администрации Борис Ясинский поручил активнее расчищать пешеходные дорожки в Рязани

Борис Ясинский поручил активнее расчищать пешеходные дорожки в Рязани. Фото: admrzn.ru.

Замглавы администрации Рязани Борис Ясинский осмотрел пешеходные дорожки в Октябрьском районе. Об очередном объезде города рассказала пресс-служба мэрии. В этот раз чиновник навестил два поселка – Шлаковый и Никуличи.

Первым объектом на пути комиссии стала остановка «Теплоприбор». Пешеходная зона вокруг нее, а также близлежащий сквер на улице Трудовой оказались в снегу. Замглавы администрации распорядился в кратчайшие сроки привести территории в надлежащий вид.

Участники объезда осмотрели подходы и подъезды к объектам соцсферы в микрорайоне Шлаковом, на которые люди обращали внимание властей в социальных сетях. Дорога к детскому саду №69 в нормальном состоянии, но необходимо почистить дополнительный заезд. У школы №11 ситуация хуже – на подъезде к учебному заведению снежная каша. Ясинский поручил подчиненным срочно привести в порядок дорогу.

В дополнительной расчистке нуждаются и тропинки в Никуличах на улице Рязанской. Здесь работы проведут в ближайшее время.