Каток «Локомотив» продолжит работать, но только для рязанцев от 18 лет

Каток «Локомотив» (Первомайский проспект, 49а) продолжит работать, но только для рязанцев от 18 лет. Об этом сообщает городская администрация.

«В соответствии с распоряжением губернатора Рязанской области с 3 по 17 февраля каток продолжит работу для граждан, достигших возраста 18 лет. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность», - говорится в сообщении.

Каток «Локомотив» работает в будние дни с 15:00 до 21:00, в выходные и праздничные дни – с 11:00 до 21:00.

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