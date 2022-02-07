В Рязанскую область начали поступать лекарства для больных COVID-19

В Рязанскую область начинают поступать лекарства для больных коронавирусом. Об этом сообщил региональный оперштаб со ссылкой на областное министерство здравоохранения. Речь идет о бесплатных препаратах, предназначенных для тех, кто лечится дома под наблюдением медиков.

Регион получил 29,5 млн рублей из федерального бюджета на приобретение лекарств. На эти деньги закупили несколько наименований противовирусных и жаропонижающих таблеток и микстур, а также препараты, препятствующие образованию тромбов. Сообщается, что лекарства будут поставляться в течение недели, а после их распределят по поликлиникам региона.

«На настоящее время в Рязанском регионе бесплатными лекарствами было обеспечено почти 70 тысяч человек, получавших лечение амбулаторно», - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения региона Андрей Прилуцкий признался, что в связи с ростом числа заболевших коронавирусом, оставшихся на складах лекарств хватит лишь на неделю. Сложившуюся ситуацию с бесплатными лекарствами для больных COVID-19 раскритиковал губернатор региона Николай Любимов и потребовал исправить ситуацию «сегодня же».