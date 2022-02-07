Тепловая пушка от Роксаны: из-за циклона в Рязани 8 февраля потеплеет до плюс 3 градусов. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во вторник, 8 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с небольшими и умеренными осадками, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

Местами возможны отложения мокрого снега, гололед, а на дорогах гололедица. Во вторник возможен южный ветер, порывами до десяти метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -5... 0 градусов, а днем -2... +3 градуса.

По данным специалистов центра «Фобос», 8 февраля в течение суток в Рязанской области ожидается переменная облачность, сильный снег, сильный туман. Ночью и днем температура составит -1... +1 градус при южном ветре.

Виной столь теплой погоды стал североатлантический циклон с женским именем «Роксана».

«В результате дальнобойного воздействия тепловой пушки среднесуточная температура воздуха в Центральной России окажется на семь-девять градусов выше многолетней нормы», - подчеркнули специалисты «Фобоса».

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