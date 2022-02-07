За полгода 22 рязанца вступили в регистр доноров костного мозга

За последние полгода 22 рязанца вступили в регистр доноров костного мозга. Сделано это благодаря акции «Почты России». Почтовики отправили письма с наборами для взятия биологического образца 4 724 добровольцам от Национального регистра доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.

Чтобы стать потенциальным донором костного мозга, нужно оставить заявку на сайте Национального регистра доноров, потом получить по почте набор со специальными палочками и инструкцией по взятию биоматериала.

Мазок с внутренней стороны щеки человек берет самостоятельно с помощью палочек, без медицинского работника. После взятия мазка палочки и заполненные документы нужно отправить по почте в Казань, где специалисты лаборатории проведут типирование и определят генотип добровольца. Данные включат в Информационную систему Национального РДКМ.

Отметим, что пересылка образца бесплатна для добровольца – ее оплатит «Почта России».

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