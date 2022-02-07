За минувшую неделю 44 автомобиля в Рязани отправились на спецстоянку

За неделю 44 автомобиля в Рязани отправились на спецстоянку. Фото: пресс-служба УМВД по Рязанской области.

За минувшую неделю с улиц Рязани на спецстоянку эвакуировали 44 автомобиля, которые нарушали правила остановки и стоянки, сообщила пресс-служба УМВД по Рязанской области.

Так, заплатить штраф придется водителю автомобиля KIA, который припарковал свой транспорт в непосредственной близости от пешеходного перехода на улице Праволыбедской. Сотрудники региональной Госавтоинспекции эвакуировали машину, нарушающую ПДД. Ряд автомобилей отправились на спецстоянку с других рязанских улиц. Полицейские предупредили, что стоянка на пешеходных переходах и «ближе 5 метров перед ними», создает опасные ситуации для пешеходов, так как их не видно из-за неправильно припаркованного транспорта.

Помимо пешеходных переходов, транспорт часто оставляют и около остановок общественного транспорта. В данном случае машины, брошенные на расстоянии ближе 15 метров от остановок, мешают безопасно сажать и высаживать пассажиров.

«Госавтоинспекция Рязанской области обращается к водителям с просьбой быть внимательными в местах, где вы собираетесь припарковать свой автомобиль и обращать внимание на дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку транспортных средств, и не нарушать действующие правила», - говорится в сообщении.