Следствие просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на Южной окружной Рязани

Фото с места ДТП.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на Южной окружной дороге Рязани вечером 30 января.

Напомним, что в 19:50 там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Renault Megan. По предварительной информации, 70-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, машину поставило боком и в нее врезалась иномарка, которой управляла 36-летняя рязанка.

От полученных травм 72-летняя пассажира «Лады» скончалась на месте происшествия.

Следствие просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обратиться по телефону (4912) 44-46-08, или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.