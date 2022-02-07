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Происшествия7 февраля 2022 9:39

Следствие просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП на Южной окружной Рязани

В автоаварии погибла 72-летняя пенсионерка
Источник:kp.ru
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Фото с места ДТП.

Фото с места ДТП.

Следственное управление УМВД России по Рязанской области просит откликнуться очевидцев смертельного ДТП, которое произошло на Южной окружной дороге Рязани вечером 30 января.

Напомним, что в 19:50 там столкнулись автомобили «Лада Гранта» и Renault Megan. По предварительной информации, 70-летний водитель отечественного автомобиля не справился с управлением, машину поставило боком и в нее врезалась иномарка, которой управляла 36-летняя рязанка.

От полученных травм 72-летняя пассажира «Лады» скончалась на месте происшествия.

Следствие просит всех, кто располагает какой-либо информацией по данному ДТП, обратиться по телефону (4912) 44-46-08, или по адресу: г. Рязань, ул. Фирсова, д.12 корпус 1.

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