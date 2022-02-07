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Общество7 февраля 2022 9:24

Микроавтобусы №41 в Рязани начали ходить по измененному маршруту

Теперь они следуют до Шереметьево-Песочни через улицу Тимакова, обратно выезжают по Полевой
Источник:kp.ru
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С 7 февраля в Рязани изменился маршрут общественного транспорта №41. Коммерческие микроавтобусы, как сообщалось ранее, стали ходить не до гипермаркета «Глобус», а до остановки «Микрорайон №1» в Дашково-Песочне.

Таким образом, увеличилась протяженность маршрута, которая до этого составляла 18,6 километра, и добавился ряд остановок. По данным портала транспортного комплекса региона, по направлению в Шереметьево маршрутки следуют через остановки «Большая улица, 90», «Кафе «Восток» и «Детский сад», а в обратном направлении выезжает на улицу Большую через улицу Полевую.

Перевозками по маршруту №41 занимается ООО «Рязаньтрансавто XI» .