Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье7 февраля 2022 8:37

7 февраля в Рязанской области в список умерших от коронавируса внесли двух 47-летних женщин

В оперативной группе рассказали о новых жертвах пандемии
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В понедельник, 7 февраля, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще шести человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это три женщины – 47 лет, 47 лет, 85 лет и трое мужчин – 71 год, 72 года, 79 лет.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Впервые за длительное время в список внесены люди, чей возраст составил менее 50 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2908 человек.

0