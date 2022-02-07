7 февраля в Рязанской области в список умерших от коронавируса внесли двух 47-летних женщин

В понедельник, 7 февраля, министерство здравоохранения Рязанской области подтвердило смерть от COVID-19 еще шести человек.

Все они скончались в январе 2022 года.

Это три женщины – 47 лет, 47 лет, 85 лет и трое мужчин – 71 год, 72 года, 79 лет.

На фоне рекордного роста заболеваемости новым штаммом коронавируса смертность продолжает снижаться. Впервые за длительное время в список внесены люди, чей возраст составил менее 50 лет.

Всего пандемия в Рязанской области, по официальным данным, унесла жизни 2908 человек.