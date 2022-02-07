Под Рязанью будут судить мужчину, который на глазах прохожих пытался зарезать жену

В Кораблинском районе завершили расследование уголовного дела в отношении 43-летнего рязанца. Его обвиняют в покушении на убийство бывшей супруги.

Следователи Кораблинского МСО установили, что вечером 22 ноября 2021 года на улице одного из селений района между бывшими супругами произошел конфликт. Мужчина выхватил из кармана нож и несколько раз ударил женщину в грудь и живот, а потом пытался задушить (читать подробнее).

Следователи собрали достаточно доказательств по делу, а прокурор утвердил обвинительное заключение. В ближайшее время судьбу обвиняемого решит суд.

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