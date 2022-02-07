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Общество7 февраля 2022 8:30

На пешеходном переходе молодая рязанка попала под Opel Zafira

С травмами ее доставили в медучреждение
Источник:kp.ru
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На улице Высоковольтной в Рязани сбили 21-летнюю местную жительницу. Фото: 62.мвд.рф

На улице Высоковольтной в Рязани сбили 21-летнюю местную жительницу. Фото: 62.мвд.рф

На улице Высоковольтной в Рязани сбили 21-летнюю местную жительницу. Произошло это еще в пятницу, 4 февраля. Информация появилась в сводке ДТП за последние три дня минувшей недели.

Девушка, попавшая под машину, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №10 – напротив медицинского университета. Наезд совершил рязанец в возрасте 37 лет на Opel Zafira.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщает пресс-служба областного УМВД.

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