На пешеходном переходе молодая рязанка попала под Opel Zafira

На улице Высоковольтной в Рязани сбили 21-летнюю местную жительницу. Фото: 62.мвд.рф

На улице Высоковольтной в Рязани сбили 21-летнюю местную жительницу. Произошло это еще в пятницу, 4 февраля. Информация появилась в сводке ДТП за последние три дня минувшей недели.

Девушка, попавшая под машину, пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу возле дома №10 – напротив медицинского университета. Наезд совершил рязанец в возрасте 37 лет на Opel Zafira.

«В результате происшествия пешеход получила травмы и была доставлена в медицинское учреждение», - сообщает пресс-служба областного УМВД.