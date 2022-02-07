Рязанцы упорно дают своим детям редкие и полузабытые имена

Рязанцы продолжают давать своим детям редкие и полузабытые имена. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Появился список самых редких и наиболее частых имен, которые родители давали своим детям в январе 2022 года в Рязанской области. По данным регионального ЗАГС, чаще всего в прошлом месяце регистрировали детей со следующими именами:

- мальчикам: Артем, Михаил, Александр, Илья, Иван, Максим, Тимофей, Матвей, Дмитрий, Егор;

- девочкам: София, Милана, Василиса, Полина, Вероника, Анна, Виктория, Дарья, Арина, Алиса.

Редкие имена, которые рязанцы осмелились дать своим детям в январе 2022 года:

- мальчики: Борис, Владислав, Всеволод, Георгий, Ефим, Леонид, Мирослав, Ян;

- девочки: Анфиса, Ася, Виталина, Евдокия, Марта, Марьяна, Николь, Снежана.

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