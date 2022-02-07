Рязанцы могут повлиять на этажность застройки города

Начальник Главархитектуры Рязанской области Роман Шашкин на заседании штаба по вопросам гражданского строительства выступил с весьма нетипичным для чиновника докладом. В частности, он заявил, что принятый недавно охранный регламент исторического поселения, в чьи границы входит большая часть центра Рязани, призван больше не допустить высотной застройки в самом сердце города. «Новой высотной застройки в центре города больше не будет», - сказал Шашкин.

По всей видимости, в центре Рязани застройка будет в пределах установленных норм, а высотная – за его пределами, то есть, фактически, на границах центра.

К чему это приводит? Например, если смотреть с улицы Соборной в сторону площади Ленина, то видно, что архитектурный ансамбль площади испорчен задним планом – высотными домами на улице Чапаева. А если посмотреть со стороны той же Соборной вдоль улицы Ленина, можно «насладиться» видом театра Драмы на фоне многоэтажек Дашково-Песочни. И уж совсем футуристический вид открывается, если ехать по Северной окружной из микрорайона Канищево в центр – Рязанский Кремль на фоне небоскребов «Парусов».

Очевидно, что простым очерчиванием границ центральной части города вопрос сохранения архитектурного и градостроительного облика Рязани не решишь. Необходим подход, при котором при проектировании высотных зданий учитывалось бы комплексное влияние постройки на городскую среду исторического центра.

Можно поступить и проще – ограничить этажность вновь возводимых зданий в принципе.

Спросим совета у наших читателей – на эту тему можно высказаться, ответив на вопрос «Какой этажности надо строить дома в Рязани для комфортного проживания и сохранения облика города»?

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Какой этажности надо строить дома в Рязани для комфортного проживания и сохранения облика города?

- В центре – в соответствии с нормами, за его пределами – без ограничений;

- Наиболее комфортные этажи для проживания – со 2-го по 4-й, вполне вписывается в регламент;

- Ввести новые критерии влияния высоток на городскую среду центра и строить в соответствии с ними;

- Ограничить 10-ю этажами на окраинах – проблемы с обликом города не возникнет, при наличии лифта вполне комфортно;

- Многоэтажки в 20 этажей и выше вполне уместны в Московском районе и в дальних кварталах Дашково-Песочни;

- Мне безразличен облик города, главное – отличный обзор из окна на многие километры вокруг;

- Мне все равно, на каком этаже, главное – чтобы квартира была подешевле;

- Лучше всего – свой дом в 1-2 этажа в ближайшем пригороде;

- Другой вариант (в комментариях).