Генеральный директор компании Мармакс Юрий Юров вошел в состав жюри премии Urban Awards 2022

Генеральный директор девелоперской компании «Мармакс» Юрий Юров вошел в экспертную комиссию 14-й Федеральной премии Urban Awards. В составе жюри Юров оценит проекты жилой недвижимости в России.

Оргкомитет премия Urban Awards включает в состав жюри премии выдающихся экспертов отрасли девелопмента, обладающих необходимыми компетенциями для анализа и оценки жилых комплексов со всех регионов России. Юрий Юров – основатель и генеральный директор девелоперской компании «Мармакс», которая строит высококачественные проекты бизнес-класса класса в Рязани. Среди реализованных Юровым проектов – не только многоквартирные дома, но и загородная недвижимость.

В составе жюри Юров оценит проекты в три этапа: сначала изучит анкеты номинантов и выставит баллы путем онлайн-голосования, затем осуществит выезды на проекты, чтобы убедиться в корректности анкетных данных и составить личное впечатление об объектах, а после определить победителей на основе презентаций финалистов. Финалисты и победители 14-й Федеральной премии Urban Awards будут объявлены 3 июня в концертном зале Red Arena курорта “Красная поляна”.

«Особенно важным сегодня является становление в регионах России тренда на строительство качественной жилой недвижимости по высочайшим стандартам современного девелопмента. Выявляя победителей премии Urban Awards, мы имеем возможность перенять их опыт и распространить его на всю отрасль, повсеместно повышая качество строительства в нашей стране», - комментирует Юрий Юров.

НАША СПРАВКА:

Девелоперская компания «Мармакс» входит в тройку застройщиков-лидеров России рейтинга ЕРЗ «по потребительским качествам». Это значит, что компания высоко оценена не только профессиональным сообществом, но и непосредственными потребителями конечного продукта – покупателями жилья. Это подтверждают награды, являющиеся знаком качества на рынке жилой недвижимости – звание финалиста премии в области нового строительства Urban Awards, Золотой знак «Надёжный застройщик 2019 и 2021», а также участие в деловом форуме Urban Space в качестве основного спикера на тему «благоустройство и инфраструктура».

На правах рекламы.