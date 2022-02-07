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Общество7 февраля 2022 6:18

Блогеры Субо и Михаил Литвин съездили в Рязань за машиной

Некоторые подписчики не поленились их встретить на въезде в город
Источник:kp.ru
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Блогеры Субо и Михаил Литвин съездили в Рязань. Кадр видео из аккаунта instagram.com/subo_m/

Блогеры Субо и Михаил Литвин съездили в Рязань. Кадр видео из аккаунта instagram.com/subo_m/

Блоггеры-миллионники (с несколькими миллионами подписчиков) Субхан Мамедов, больше известный как Субо, и Михаил Литвин в ночь с 6 на 7 февраля съездили в Рязань. Первый разместил об этом ряд публикаций в Instagram.

«Еду покупать еще одну машину в гараж», - рассказал Мамедов о цели поездки.

В Рязани у Мамедова нашлись подписчики, которые настолько пристально следят за его аккаунтом, что не поленились встретить его и компанию на въезде в город. Двое парней даже дождались машину прославившихся на розыгрышах и мотовстве молодых людей возле трассы М-5, чтобы их поприветствовать. Еще несколько человек на своих автомобилях устроили гостям своеобразный кортеж.

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