На четырех улицах Рязани 7 февраля отключили холодную воду

В понедельник, 7 февраля, в Рязани вновь отключили холодную воду. В этот раз не повезло жителям нескольких улиц в Горроще и Дашково-Песочне. Причина отключения – плановые ремонтные работы на водопроводе.

С 9.30 и до 17:00 без воды частично останется улица Зубковой, в частности, дома №№ 4, 5 и 5 корпус 1. Также воды не будет в спортшколе «Юпитер» и в детском саду №118.

Также с 9.30 прекратят водоснабжение в Горроще по следующим адресам:

- улица Дзержинского д. 62 корпус 1;

- улица Пушкина д. 38;

- улица Стройкова д. 11.

Кроме того, без воды будет и центральный тепловой пункт на улице Дзержинского д. 62а.

Сообщается, что для жителей организуют подвоз воды у дома №11 по улице Стройкова. Восстановить водоснабжение планируется к 18.00.