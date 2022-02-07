В 12 районах Рязанской области 7 февраля отключат электричество.

7 февраля 2022 года в 12 районах Рязанской области отключат электроснабжение. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Михайловский район:

- село Щетиновка — с 14:00 до 17:00;

- село Жмурово, село Малинки — с 09:00 до 17:00;

- село Лобановские Выселки — с 11:00 до 15:00;

- деревня Прудские Телятники, деревня Комаревка — с 10:00 до 14:00.

Шиловский район:

- поселок Шилово, село Борок — с 08:00 до 17:00;

- деревня Симакино, село Свинчус, поселок Полевой, село Копаново — с 09:00 до 17:00.

Рязанский район:

- поселок Новоселки — с 12:00 до 13:00.

Спасский район:

- село Кирицы, деревня Старостеклянное, поселок Павловка — с 10:00 до 13:00;

- село Кутуково — с 10:00 до 16:00;

- село Красильниково — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Шабаево, деревня Пансурово, деревня Акулово, деревня Сергеево, деревня Тетерино, деревня Первушкино, деревня Кузино — с 09:00 до 17:00;

- деревня Бакастово, деревня Верещугино, деревня Иванисово, деревня Шопино, деревня Быково, деревня Гуреево, деревня Макарово — с 10:00 до 13:00.

Шацкий район:

- село Юрино, село Тростяное — с 10:00 до 13:00;

- село Ямбирно — с 09:00 до 17:00.

Сараевский район:

- поселок Веселый, село Большие Можары, деревня Глинище, деревня Соловьевка, деревня Максимовка, поселок Красная Звезда, село Меньшие Можары — с 09:00 до 17:00.

Рыбновский район:

- село Бортное — с 10:00 до 16:00.

Сапожковский район:

- поселок Благодатный, село Черная Речка, деревня Попова Лощина — с 09:00 до 17:00.

Ухоловский район:

- поселок Ухолово — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Маклаково, село Малинищи — с 09:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Ершово, деревня Мелекшино, деревня Столпцы — с 09:00 до 17:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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