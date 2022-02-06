Рязанцев 7 февраля ждут плюсовая температура и южный ветер

В понедельник, 7 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода, ночью небольшой снег, сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области со ссылкой на метеорологов.

По данным специалистов, днем возможны небольшие осадки, на дорогах – гололедица и южный ветер, порывами до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по Рязанской области ночью -10... -5 градусов, а днем -4... +1 градус.

Как отметили специалисты центра «Фобос», атмосферное давление в понедельник ожидается в пределах нормы.

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