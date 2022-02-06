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Спорт6 февраля 2022 10:58

Международная федерация воздухоплавательного спорта наградила рязанца Льва Маврина

Награду легенде отечественной аэронавтики вручили 6 февраля в Москве
Источник:kp.ru
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Фото: Александр БУРАНЦЕВ и Евгений БАРАНЦЕВ.

Фото: Александр БУРАНЦЕВ и Евгений БАРАНЦЕВ.

Международная федерация воздухоплавательного спорта наградила рязанца Льва Борисовича Маврина медалью за большой вклад в развитие мировой аэронавтики. Соответствующую медаль за номером 760 и почетную грамоту от лица президента FAI 6 февраля в Москве вручил президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.

Напомним, что 3 января Лев Борисович Маврин отметил 70-летний юбилей. Он находится в отличной форме и готов к достижению новых высот.

Аналогичную награду получил также многолетний соратник и друг Льва Борисовича – москвич Валерий Георгиевич Латыпов.

Поздравляем наших ветеранов!

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