Международная федерация воздухоплавательного спорта наградила рязанца Льва Маврина

Фото: Александр БУРАНЦЕВ и Евгений БАРАНЦЕВ.

Международная федерация воздухоплавательного спорта наградила рязанца Льва Борисовича Маврина медалью за большой вклад в развитие мировой аэронавтики. Соответствующую медаль за номером 760 и почетную грамоту от лица президента FAI 6 февраля в Москве вручил президент Федерации воздухоплавания России Иван Меняйло.

Напомним, что 3 января Лев Борисович Маврин отметил 70-летний юбилей. Он находится в отличной форме и готов к достижению новых высот.

Аналогичную награду получил также многолетний соратник и друг Льва Борисовича – москвич Валерий Георгиевич Латыпов.

Поздравляем наших ветеранов!