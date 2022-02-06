Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
-7°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Здоровье6 февраля 2022 9:17

6 февраля в Рязанской области выявили 1281 новый случай коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

В воскресенье, 6 февраля, в Рязанской области выявили 1281 новый случай COVID-19. Это немного меньше, чем днем ранее. Максимум был зафиксирован 5 февраля – и составлял 1297 случаев. Возможно, пик заболеваемости уже пройден – все решится в ближайшие дни. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 74 234 человек.

Госпитализация потребовалась 59 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 220 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 59 560 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2902 человек.

0