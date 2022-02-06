6 февраля в Рязанской области выявили 1281 новый случай коронавируса

В воскресенье, 6 февраля, в Рязанской области выявили 1281 новый случай COVID-19. Это немного меньше, чем днем ранее. Максимум был зафиксирован 5 февраля – и составлял 1297 случаев. Возможно, пик заболеваемости уже пройден – все решится в ближайшие дни. Всего за время пандемии в Рязанской области коронавирус подтвердился у 74 234 человек.

Госпитализация потребовалась 59 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 220 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 59 560 рязанцев.

Летальный список за сутки пополнили семь фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2902 человек.