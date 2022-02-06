«Старческая слабость, мышцы сводит»: рязанский священник рассказал о последствиях омикрона.
Священник рязанского Николо-Ямского храма Дмитрий Фетисов рассказал, как переболел омикроном после уже перенесенного ранее коронавируса. По его словам, новый штамм – это облегченный вариант прежнего недуга.
«Я переболел омикроном. Тест не делал, так как сразу изолировался, но уверен, что это был именно он - сильно облегченный вариант того весьма непростого недуга, который перенес (25% поражения легких) полтора года назад», - написал батюшка.
Как сказал священник, когда болел омикроном, обоняние у него сохранилось, правда, были другие симптомы – два дня сильной температуры и ломоты, а сатурация (показатель уровня насыщения кислородом крови – Ред.) опускалась до 95. Потом сразу стало легче.
«Только прямо-таки старческая слабость осталась. Вот почистил снег полтора часа, стало мышцы судорогой сводить. Ну, сейчас расходился и, выдержав положенный карантин, уже бегаю», - поведал отец Дмитрий.
По словам священнослужителя, в настоящее время рязанские больницы «перегружены хрониками и пожилыми людьми», а медики уже сильно устали физически и морально.
«Помоги нам Господи пережить все это! Берегите себя! Главное, не унывать!», - написал батюшка.
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