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Происшествия5 февраля 2022 18:00

В квартире многоэтажного дома в Рязани обнаружены тела девушки и мужчины

Что стало причиной смерти, пока не ясно
Источник:kp.ru
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В пятницу, 4 февраля, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома №31 по улице Зои Космодемьянской (Рязань) были обнаружены тела двух человек: девушки 1999 года рождения и мужчины 1975 года рождения.

При осмотре тел видимых повреждений, которые могли бы привести к смерти не обнаружено. По информации пресс-службы СУ СК России по Рязанской области, для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы

Железнодорожный МСО города Рязань СК России по Рязанской области проводит по факту обнаружения тел доследственную проверку.

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