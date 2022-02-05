В квартире многоэтажного дома в Рязани обнаружены тела девушки и мужчины

В пятницу, 4 февраля, в одной из квартир пятиэтажного жилого дома №31 по улице Зои Космодемьянской (Рязань) были обнаружены тела двух человек: девушки 1999 года рождения и мужчины 1975 года рождения.

При осмотре тел видимых повреждений, которые могли бы привести к смерти не обнаружено. По информации пресс-службы СУ СК России по Рязанской области, для установления причины смерти назначены судебно-медицинские экспертизы

Железнодорожный МСО города Рязань СК России по Рязанской области проводит по факту обнаружения тел доследственную проверку.