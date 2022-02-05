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Здоровье5 февраля 2022 17:06

Открыть и закрыть больничный в Рязанской области можно будет только дистанционно

Такая мера, призванная замедлит распространение коронавируса, начнет действовать с 7 февраля
Источник:kp.ru
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C 7 февраля (понедельник) рязанцы смогут открывать и закрывать больничные листы исключительно дистанционно. Об этом 4 февраля на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил министра здравоохранения Рязанской области Андрей Прилуцкий.

Такая мера, по мнению министра, позволит замедлить распространение нового очень заразного штамма коронавируса.

- Если полторы недели назад, открывали дистанционно один-два больничных листа, то только за 3 февраля по ОКБ таких больничных зарегистрировано свыше шестидесяти, в 11-й больнице – свыше сорок.

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