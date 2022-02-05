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Здоровье5 февраля 2022 8:52

5 февраля в Рязанской области выявлено 1297 новых случаев коронавируса

Оперативная группа представила свежую статистику
Источник:kp.ru
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В субботу, 5 февраля, в Рязанской области выявили 1297 новых случаев заболевания COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 4 февраля – и составлял 1201 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 72 953 человек.

Госпитализация потребовалась 106 рязанцам.

Поправился за сутки в регионе 261 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 59 340 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили шесть фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2895 человек.

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