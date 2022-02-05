ХК «Рязань» победил ХК «Тамбов», но лишился шансов на выход в плей-офф

4 февраля хоккейный клуб «Рязань» провел на домашнем льду очередную игры регулярного чемпионата ВХЛ 2021/2022 годов. Соперником «горожан» стали географические соседи – хоккейный клуб «Тамбов».

Обе команды еще до выхода на лед лишились даже математических шансов на выход в плей-офф. Не обремененные турнирными задачами игроки смогли выдать настоящую голевую феерию. В общей сложности зрители увидели восемь забитых шайб. Счет открыли гости уже на 3-й минуте (Александр Ковальский). Во втором периоде хозяева трижды поразили ворота противника (Виктор Пластилин, Леонид Климов, Никита Гончаров), в то время как «Тамбов» не провел ни одной результативной атаки. Этот временной отрезок и стал определяющем. В третьем периоде сначала тот же Виктор Пластилин сделал счет 4:1, затем Олег Корчагин сократил отставание до 4:2. В середине двадцатиминутки гости подобрались еще ближе Юрий Ушаков сделал счет 4:3 и подарил «Тамбову» надежду.

За 39 секунд до финальной сирены гости сняли вратаря и выпустили шестого полевого игрока, но риск не оправдался. Игрок «Рязани» Денис Силантьев отправил пятую шайбу в пустые ворота гостей.

Итог 5:3 в пользу «Рязани». Последние две домашние игры этого сезона ХК «Рязань» проведет в ближайшие воскресенье и вторник.