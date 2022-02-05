Пожар в Касимовском районе унес жизни двух человек

В субботу, 5 февраля, примерно в 1.28 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме поселка Елатьма Касимовского района.

На ликвидацию ЧП выезжали три пожарных автомобиля и девять человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Пламя повредило дом на площади 160 квадратных местра. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела двух мужчин. Их личности установлены: мужчины 1967 и 1972 годов рождения.

По факту случившегося Касимовский МСО СК России по Рязанской области проводит проверку.