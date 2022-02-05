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Происшествия5 февраля 2022 7:38

Пожар в Касимовском районе унес жизни двух человек

Трагедия случилась ночью 5 февраля в Елатьме
Источник:kp.ru
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В субботу, 5 февраля, примерно в 1.28 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре в жилом одноэтажном доме поселка Елатьма Касимовского района.

На ликвидацию ЧП выезжали три пожарных автомобиля и девять человек личного состава Государственной противопожарной службы.

Пламя повредило дом на площади 160 квадратных местра. При разборе завалов на месте пожара обнаружены тела двух мужчин. Их личности установлены: мужчины 1967 и 1972 годов рождения.

По факту случившегося Касимовский МСО СК России по Рязанской области проводит проверку.

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