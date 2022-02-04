Ночью в Рязани с двух участков будут вывозить снег и эвакуировать машины

В ночь на 5 февраля в Рязани будут вывозить снег с двух протяженных участков Московского и Окского шоссе. Работы проводит Дирекция благоустройства города, сообщает пресс-служба администрации областного центра.

ДБГ и мэрия обращаются к рязанцам с просьбой не оставлять машины вдоль проезжей части указанных участков, чтобы не мешать спецтехнике. Если же найдутся автомобили, которые еще и припаркованы с нарушениями, их будут эвакуировать. Для этого бригадам оказывают содействие сотрудники Госавтоинспекции. Минувшей ночью шесть таких автомобилей отправились на штрафстоянку.

«Во всех районах города запланированы работы по подметанию проезжей части дорог, по которым проходят маршруты общественного транспорта», - добавили в мэрии.