Пьяного водителя, сбившего насмерть двух подростков, осудили в Шацке

8 августа 2021 года в Шацком районе пьяный водитель Kia влетел в компанию подростков. Теперь он услышал приговор.

Житель Москвы, задавивший двух подростков в Шацком районе, услышал свой приговор. Местный суд оказался солидарен с позицией прокуратуры, и отмерил ему 9 лет 9 месяцев колонии-поселения. Кроме того, почти 2,2 млн рублей виновник ДТП заплатить в качестве возмещения морального и материального ущерба.

Трагические события произошли в ночь на 8 августа 2021 года на дороге между селами Лесное Конобеево и Завидное в Шацком районе. Пьяный водитель Kia 1969 года рождения влетел в компанию из трех человек, бредущую по обочине.

В результате одному юноше повезло, и он не пострадал, второй - 17-летний - погиб на месте ДТП, а девушка в возрасте 16 лет получила тяжелейшие травмы и скончалась в реанимации.

Помимо лишения свободы и денежного взыскания суд запретил москвичу управлять транспортными средствами на протяжении 2 лет 9 месяцев. Приговор в законную силу пока не вступил.