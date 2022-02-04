Рязанская область потеряла ветерана пожарной охраны Юрия Сторожилова

В Рязанской области умер ветеран пожарной охраны Юрий Сторожилов. Фото: 62.mchs.gov.ru.

В Рязанской области на 81 году жизни скончался ветеран пожарной охраны, майор внутренней службы Юрий Сторожилов. Печальную весть сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

«Все, кто когда-либо соприкасался с ним по работе и в быту, скорбят и соболезнуют семье и родственникам. Память надолго останется в наших сердцах», - говорится в некрологе ведомства.

Юрий Сторожилов родился 29 декабря 1941 года в Ряжске. Учился в Ленинградском пожарно-техническом училище. После окончания в 1964 году вернулся в родной город, где трудился в государственном пожарном надзоре Ряжского района. За годы службы Юрий Дмитриевич прошел путь от инспектора до начальника отделения.

На пенсию ушел в 1993 году, дослужившись до звания майора внутренней службы, но, тем не менее, продолжал работу, передавая молодому поколению свои знания и опыт.