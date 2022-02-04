Неизвестные сообщили о минировании торговых центров в Рязани

4 февраля неизвестные вновь сообщили о минировании торговых центров в Рязани.

4 февраля во второй половине дня начали поступать очередные анонимные сообщения о минировании торговых центров в Рязани. Пока известно, что эвакуировать пришлось «Малину», «Премьер» и «М5 Молл». Эту информацию «КП-Рязань» подтверждают очевидцы.

Так, посетительница ТРЦ «Премьер» отметила, что к зданию по адресу Московское шоссе, 21 съехались экстренные службы и правоохранительные органы - полиция, пожарные, скорая помощь. Аналогичныя информация поступает с улицы Соборной, 15а и Московского шоссе, 65а.