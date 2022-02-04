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Общество4 февраля 2022 13:34

Урбанисты сожалеют, что Рязань скоро потеряет «совушку» - часть ледового стадиона

По мнению градозащитников, проблема Рязани – утрата идентичности
Источник:kp.ru
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Урбанисты сожалеют, что Рязань скоро потеряет «совушку» - часть ледового стадиона. Фото: Рязань-3

Урбанисты сожалеют, что Рязань скоро потеряет «совушку» - часть ледового стадиона. Фото: Рязань-3

Рязанские урбанисты подняли проблему исчезновения «самобытных построек советского модернизма». Градозащитники привел в пример заброшенный ледовый стадион «Спартак».

«Эту классную «совушку» скоро закроют вентфасадом, а может быть, и вовсе снесут. Конечно, это не Успенский собор и даже не дом Хвощинских, но именно из таких ярких и неожиданных впечатлений складывается образ города. Очень жаль, что ничего этого мы не сможем сохранить ни для туристов, ни для будущих поколений рязанцев», - написали активисты в своем паблике.

Ранее рязанские урбанисты высмеяли стремление властей оснастить остановки Wi-Fi. Они справедливо заметили, что у городского транспорта есть куда более актуальные проблемы (читать подробнее).

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