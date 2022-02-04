В Рязани маршрут №41 продлевают в Дашково-Песочню

Маршрут №41 в Рязани протяженностью 18,6 километра станет еще длиннее. С 7 февраля он будет следовать не до гипермаркета «Глобус», а до 1-го микрорайона Дашково-Песочни, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Ранее от жителей улицы Большая и Шереметьевского квартала поступали сообщения о необходимости обслуживания района дополнительными маршрутами», - объяснили решение в мэрии.

Таким образом, маршрутки №41 будут следовать через остановки «Большая улица» (напротив «Глобуса»), «Большая улица, 90», «Кафе «Восток», «Детский сад», конечная «Микрорайон №1».

Также по направлению к центру города может появиться новая остановка после поворота с улицы Тимакова на улицу Большую — где-то напротив остановки «Большая улица, 90». Вопрос прорабатывается муниципальными властями.