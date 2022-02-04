В Рязани создадут венчурный фонд, а губернатор войдет в его инвестиционный комитет

В Рязани создадут региональный венчурный фонд инвестиций по поддержке инновационных стартапов. Об этом 4 февраля заявил губернатор Николай Любимов.
«Наши промышленные предприятия остро нуждаются в свежих идеях. Благодаря фонду молодые разработчики со своими проектами смогут претендовать не только на региональные субсидии на развитие, но и получать полный объем финансирования на реализацию стартапов», - заверил глава региона.
Любимов пообещал, что войдет в состав инвестиционного комитета венчурного фонда, чтобы «лично встречаться с каждым разработчиком и автором инновационных идей».
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