Рязанцев 5 февраля ждут северный ветер и 15-градусный мороз

В субботу, 5 февраля, в Рязани и области ожидается облачная погода с прояснениями, сообщает ГУ МЧС России по Рязанскому региону со ссылкой на метеорологов. В субботу преимущественно будет без осадков, на дорогах - гололедица.

Ожидается северо-восточный и северный ветер, порывами до восьми метров в секунду. Температура воздуха по области ночью -15... -10 градусов, а днем -11... -6 градусов.

Кроме того, по данным МЧС, в феврале 2022 года с вероятностью возникновения 0,15% возможна одна природно-техногенная ЧС на территории региона (читать подробнее).

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