В МЧС спрогнозировали ЧС в Рязанской области на февраль 2022 года

В феврале 2022 года с вероятностью возникновения 0,15% возможна одна природно-техногенная ЧС на территории региона. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Рязанской области.

По данным ведомства, за последние 20 лет наблюдений в феврале в Рязанской области произошли три чрезвычайных ситуации: в 2003 году погибли озимые зерновые культуры из-за сильных морозов), а в 2002 году в результате налипания мокрого снега оборвались ЛЭП в Касимовском, Клепиковском, Спасском, Шиловском, Путятинском и Рязанском районах. А в 2019 году произошла техногенная ЧС - порыв магистрального газопровода.

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