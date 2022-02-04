Начальник Главархитектуры: Новой высотной застройки в центре Рязани не будет

Начальник Главархитектуры Рязанской области Роман Шашкин на заседании штаба по вопросам гражданского строительства выступил с весьма нетипичным для чиновника докладом. В частности, он заявил, что принятый недавно охранный регламент исторического поселения, в чьи границы входит большая часть центра Рязани, призван больше не допустить высотной застройки в самом сердце города.

«Новой высотной застройки в центре города больше не будет», - сказал Шашкин.

Тем не менее, он посетовал на отсутствие в законодательстве механизма для регламентирования архитектурного и градостроительного облика объекта. Застройщикам же напротив, исходя из слов Шашкина, дана излишняя свобода: даже ограничения генпланов и правил землепользования и застройки они могут обойти через процедуру публичных слушаний. Кроме того, Шашкин отметил, что региональные нормативы градостроительного проектирования, которые должны учитываться при разработке документации, не актуализировались с 2010 года. Все это приводит к инфраструктурному кризису в новых жилых районах (в частности, к нехватке детсадов и школ).

Основной способ решения проблемы, согласно докладу, - заключения так называемых договоров о комплексном развитии территории. Под них, в свою очередь, выдаются инфраструктурные бюджетные кредиты для строительства социальных объектов.

«Необходимо ограничивать высотность застройки и вводить жесткие требования по созданию социальной инфраструктуры. Мы должны навсегда забыть вид десятка одинаковых многоэтажных человейников, стоящих в чистом поле. Это можно сделать с помощью изменения нормативов, в том числе региональных», - считает Шашкин.

Среди главных принципов застройки со ссылкой на Минстрой России и фонд «ДОМ.РФ» он также назвал наличие благоустроенных зеленых зон, парковочных мест, функциональное разнообразие (когда жилые функции сочетаются с офисными, сервисными).

Еще Шашкин указал на важность сохранения исторической застройки:

«В каждом отдельном случае может казаться, что проще снести старый дом и построить на его месте что-то новое, современное. Но в масштабе города это путь в никуда – путь к полной утрате истории», - высказался главный архитектор региона.