4 февраля в Рязанской области выявили 1201 новый случай коронавируса

В пятницу, 4 февраля, в Рязанской области выявили 1201 новый случай заболевания COVID-19. Это абсолютный максимум суточного прироста за два года пандемии. Предыдущий максимум был зафиксирован днем ранее – 3 февраля – и составлял 1027 случая. Всего за время пандемии в Рязанской области заболевание подтвердилось у 71 656 человек.

Госпитализация потребовалась 106 рязанцам.

Поправились за сутки в регионе 206 человек. Таким образом, за все время коронавирус перенесли 59 079 рязанца.

Летальный список за сутки пополнили пять фамилий. На фоне рекордного роста заболеваемости смертность от коронавируса снижается. Всего, по официальным данным, пандемия в Рязанской области унесла жизни 2889 человек.