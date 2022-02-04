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Происшествия4 февраля 2022 8:55

Водителю, сбившему насмерть двух подростков в Рязанской области, грозит 10 лет колонии

Прокуратура затребовала для жителя Москвы длительного лишения свободы и 2 млн рублей в качестве возмещения ущерба
Источник:kp.ru
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Трагедия произошла в ночь на 8 августа 2021 года в 5 километрах от села Лесное Конобеево.

Трагедия произошла в ночь на 8 августа 2021 года в 5 километрах от села Лесное Конобеево.

Шацкий районный суд 4 февраля огласит приговор жителю Москвы, который сбил 17-летнего парня и 16-летнюю девушку в Рязанской области. Старший из двух подростков погиб на месте ДТП, младшая от полученных травм скончалась в реанимации.

Это случилось в ночь на 8 августа 2021 года в 5 километрах от села Лесное Конобеево – на дороге к селу Завидное. В момент трагедии подростки шли по обочине в попутном направлении с автомобилем Kia, которым управлял 53-летний москвич.

Как сообщалось ранее, пешеходов было трое – третий участник компании не пострадал. Погибший парень жил в Пронске, а местом жительства девушки значился город Щербинка.

Прокуратура требует наказать водителя лишением свободы в колонии-поселении на срок 9 лет 9 месяцев с последующим запретом управлять какими бы то ни было транспортными средствами, а также взыскать компенсацию 2 млн рублей в счет возмещения морального и материального ущерба.

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