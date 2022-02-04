В Рязани изменится расписание некоторых электричек казанского направления

В феврале изменится расписание некоторых электричек казанского направления. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН.

В феврале железнодорожники будут ремонтировать пути на участках Ряжск-1 – Кораблино, Лесок – Листвянка – Перевлес, а также на станциях Рыбное и Рязань-1. В связи с этим в расписание некоторых электричек казанского направления внесены изменения, сообщает пресс-служба Московской железной дороги. На период работ движение электропоездов организуют по соседним путям.

С 7 по 9 февраля выведут из графика следующие электрички:

- № 6005 Рязань-1 – Дивово (отправление в 07.03);

- № 6012 Дивово – Рязань-1 (отправление в 08.12);

- № 6014 Голутвин – Рязань-1 отправится со станции Фруктовая в 09.58.

8 и 9 февраля поезда № 6301 Ряжск-1 – Рязань-2 (отправление в 05.07 утра) и № 6304 Рязань-2 – Ряжск-1 будут прибывать и отправляться со станции Стенькино-1.

Кроме того, 21, 22, 24 и 25 февраля отменяется пригородная электричка №6044 Рязань-1 – Сасово (в 12:45).

Некоторые поезда значительно поменяют время отправления и прибытия. Так, 12 – 13 февраля электропоезд №6303 Ряжск-1 – Рязань-2 отправится в 9.20 утра, а состав №6320 Рязань-2 – Ряжск-1 отправлением в 04.52 поедет только в 06.05.

С 14 по 16, а также 18 февраля поезд №6004 Рыбное – Рязань-1 отправится с платформы в 07.35, а №6010 Голутвин – Рязань-1 задержится более чем на 30 минут и тронется в путь в 05.55.

Московская железная дорога попросила пассажиров отнестись с пониманием и внимательно ознакомиться с расписанием пригородных поездов при планировании поездок.