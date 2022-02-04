Часть торгового центра «Барс на Московском» закрылась на реконструкцию

1 февраля в Рязани закрыли ТЦ «Барс на Московском», точнее – только первый этаж торгового центра. По информации администрации ТЦ, причина закрытия – реконструкция.

Отмечается, что на первом этаже торгового центра продолжают работать: магазин «ОхотАктив», отделение «Промсвязьбанк», ломбард, фотосалон (пройти только через центральный вход и вход со стороны Михайловского шоссе), кофейня Coffee Hal и мастерские по ремонту обуви, часов и изготовлению ключей.

Кроме того, с первого этажа на второй переехали бутики Daniel’s Crystal, Eyfel, «Варвара», Bijou, служба «Яндекс.Маркет», Cleanelly, «Золотое кольцо», «Павлопосадские платки», а на цокольный этаж – «Русская кожа» и «Радиомаркет».

Войти в торговый центр можно со стороны супермаркета и через центральный вход (по эскалатору на второй этаж). Сам супермаркет «Барс», а также второй и третий этажи работают в обычном режиме.

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