Денис Сидоров направил депутатский запрос губернатору Рязанской области

Фото: РО КПРФ.

3 февраля депутат Рязанской областной Думы Денис Сидоров направил запрос на имя губернатора Рязанской области Николая Любимова в связи с неравными условиями совершеннолетних и несовершеннолетних спортсменов и участников олимпиад.

Сообщается, что лица, достигшие 18 лет, в отличие от детей, имеют право на бесплатную сдачу ПЦР-тестов, без которых невозможно попасть на любые мероприятия. В итоге родителям несовершеннолетних приходится платить в среднем около двух тысяч рублей за каждое участие в соревнованиях.

В своем запросе Денис Сергеевич попросил губернатора разобраться с данной ситуацией и принять возможные меры, для того чтобы все спортсмены и участники олимпиад находились на равных условиях.