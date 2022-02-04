От Заречья до Стружан: в десяти районах Рязанской области 4 февраля отключат электричество.
4 февраля 2022 года в десяти (10) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся 48 населенных пунктов. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:
Шиловский район:
- деревня Кривцово — с 08:00 до 16:00;
- село Федосеево-Пустынь — с 09:00 до 17:00.
Пронский район:
- село Маклаково — с 08:00 до 17:00;
- село Малинищи — с 09:00 до 17:00.
Спасский район:
- поселок Садовая, село Добрый Сот, село Кирицы, село Заречье, поселок Пески, поселок Павловка, село Дубовичье — с 09:00 до 17:00.
Михайловский район:
- село Солнечное, село Жмурово — с 09:00 до 16:00;
- поселок центрального отделения совхоза имени Ильича, село Половнево, деревня Бутырки — с 13:00 до 17:00.
Старожиловский район:
- деревня Ершово, деревня Медвежье, деревня Шелковая, деревня Кулиги — с 09:00 до 17:00.
Клепиковский район:
- деревня Тамышево, село Екшур, село Ушмор, город Спас-Клепики (улица Луговая), деревня Малое Дарьино, деревня Ершовские Выселки, деревня Большое Дарьино, деревня Акулово — с 09:00 до 16:00;
- деревня Чебукино, деревня Анциферово, деревня Дунино, деревня Аверькиево, деревня Малая Матвеевка, деревня Пансурово, село Стружаны, деревня Большая Матвеевка, деревня Зубово, деревня Алтухово — с 10:00 до 14:00.
Сараевский район:
- село Меньшие Можары — с 09:00 до 16:00.
Рыбновский район:
- село Константиново, деревня Новое Батурино, село Кузьминское — с 10:00 до 16:00.
Рязанский район:
- село Борисково — с 10:00 до 16:00;
- село Агро-Пустынь — с 10:00 до 13:00;
- село Шумашь — с 11:00 до 14:00;
- деревня Деулино — с 14:00 до 16:00.
Шацкий район:
- село Тарадеи, поселок Красный Городок — с 11:00 до 16:00.
В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.
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