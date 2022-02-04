От Заречья до Стружан: в десяти районах Рязанской области 4 февраля отключат электричество.

4 февраля 2022 года в десяти (10) районах Рязанской области отключат электроснабжение. Без света останутся 48 населенных пунктов. Согласно графику плановых отключений «Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго», электричества не будет в следующих районах и населенных пунктах:

Шиловский район:

- деревня Кривцово — с 08:00 до 16:00;

- село Федосеево-Пустынь — с 09:00 до 17:00.

Пронский район:

- село Маклаково — с 08:00 до 17:00;

- село Малинищи — с 09:00 до 17:00.

Спасский район:

- поселок Садовая, село Добрый Сот, село Кирицы, село Заречье, поселок Пески, поселок Павловка, село Дубовичье — с 09:00 до 17:00.

Михайловский район:

- село Солнечное, село Жмурово — с 09:00 до 16:00;

- поселок центрального отделения совхоза имени Ильича, село Половнево, деревня Бутырки — с 13:00 до 17:00.

Старожиловский район:

- деревня Ершово, деревня Медвежье, деревня Шелковая, деревня Кулиги — с 09:00 до 17:00.

Клепиковский район:

- деревня Тамышево, село Екшур, село Ушмор, город Спас-Клепики (улица Луговая), деревня Малое Дарьино, деревня Ершовские Выселки, деревня Большое Дарьино, деревня Акулово — с 09:00 до 16:00;

- деревня Чебукино, деревня Анциферово, деревня Дунино, деревня Аверькиево, деревня Малая Матвеевка, деревня Пансурово, село Стружаны, деревня Большая Матвеевка, деревня Зубово, деревня Алтухово — с 10:00 до 14:00.

Сараевский район:

- село Меньшие Можары — с 09:00 до 16:00.

Рыбновский район:

- село Константиново, деревня Новое Батурино, село Кузьминское — с 10:00 до 16:00.

Рязанский район:

- село Борисково — с 10:00 до 16:00;

- село Агро-Пустынь — с 10:00 до 13:00;

- село Шумашь — с 11:00 до 14:00;

- деревня Деулино — с 14:00 до 16:00.

Шацкий район:

- село Тарадеи, поселок Красный Городок — с 11:00 до 16:00.

В течение дня возможны добавления новых районов и населенных пунктов, где отключат электричество. Энергетики зачастую обновляют информацию с опозданием, когда она уже неактуальна. Просим этот момент учитывать.

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